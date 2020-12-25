«Манчестер Юнайтед» по-прежнему заинтересован в трансфере форварда «Эвертона» Калверта-Льюина

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин все еще находится в списке трансферных целей «Манчестер Юнайтед».

По информации The Daily Express, руководство «манкунианцев» намерено усилить атакующую линию команды этой зимой и рассматривают кандидатуру 23-летнего англичанина в качестве альтернативы Эрлингу Холанду, который обойдется клубу существенно дороже.

Отметим, что это будет вторая попытка подписать игрока со стороны «красных дьяволов». В сентябре они также интересовались форвардом, однако отказались платить требуемые за него 80 миллионов евро.

Калверт-Льюин выступает за «Эвертон» с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 16 матчах. Его контракт действует до конца июня 2025-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.