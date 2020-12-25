«Манчестер Юнайтед» продлит контракт с Гринвудом до лета 2025 года

Фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд в ближайшее время продлит контракт с командой, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 19-летнего игрока будет рассчитано до конца июня 2025 года.

Гринвуд является воспитанником академии «МЮ». За взрослую команду он провел 68 матчей, забил 20 голов и отдал семь ассистов. В нынешнем сезоне форвард провел 15 встреч, отличившись тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.