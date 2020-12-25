Капитан «Иртыша» Масловский стал игроком «Оренбурга»

Детали контракта 28-летнего россиянина с новой командой пока не разглашаются.

– Мне поступило предложение, от которого я мог, конечно, отказаться, но все-таки принял иное решение. Решил попробовать свои силы в клубе, который ставит задачу выхода в РПЛ. Я уверен, что вы сможете понять и принять мой уход. Хочу попытаться запрыгнуть на ступеньку выше, и закрепится там, осуществив свою детскую мечту, – сказал защитник, обращаясь к болельщикам омичей.

Масловский выступал за «Иртыш» с 2013 года с перерывами на выступления в других клубах – «Енисее» и «Чите». На его счету 56 матчей за клуб, в которых он забил шесть голов и отдал четыре ассиста.