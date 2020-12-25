«Вест Хэм» собирается продать Ярмоленко зимой

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко все ближе к тому, чтобы покинуть клуб в январе.

По информации Transfermarketweb, руководство «молотобойцев» рассматривает продажу 31-летнего украинца зимой. На игрока претендует «Эвертон», «Фенербахче» и китайский «Шаньдун Лунэн». Пока ближе всего к приобретению вингера находится турецкий клуб.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил два гола и отдал три ассиста в десяти матчах. Его контракт истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7,5 миллионов евро.