Кутроне может покинуть «Фиорентину» этой зимой

Как сообщает Calcio Mercato, руководство «фиалок» недовольно текущими успехами 22-летнего итальянца в команде – в этом сезоне игрок принял участие 13 матчей и не забил ни одного гола.

Отмечается, что в услугах футболиста заинтересованы «Беневенто» и лично главный тренер команды Филиппо Индзаги. Также в списке претендентов на форварда значится «Наполи».

Кутроне перешел в «Фиорентину» в январе 2020 года из «Вулверхэмптона» на правах двухлетней аренды. Ранее он выступал за «Милан», воспитанником которого и является.