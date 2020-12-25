Нападающий «Эгриси» стал главным тренером клуба ПФЛ

Экс-форвард «Сатурна», «Динамо» и «Рубина» Алексей Медведев возглавил клуб «Красный» из Смоленского региона, сообщает смоленская газета «Рабочий путь». Ранее главным тренером этой команды, выступающей в ПФЛ, был прославленный спартаковец Виктор Булатов.

Медведеву 43 года. На уровне ПФЛ он работал тренером в тульском «Арсенале-2», подмосковных «Зорком» и «Коломне». Параллельно Алексей продолжал карьеру футболиста на любительском уровне. В частности, в 2016-м Медведев привел сборную России к победе на чемпионате Европы среди любителей.

До последнего времени Медведев играл за любительский клуб Василия Уткина – «Эгриси». Причем известный блогер и журналист называл Алексея одним из лучших нападающих, кому за 40 лет.

«Красный» в 15 турах ПФЛ заработал 22 очка, расположившись на восьмом месте в турнирной таблице группы №3. Лидирует «Сатурн» из Раменского, у которого 32 очка.