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26 декабря 15:40
автор: Артур Гичунцев

Широков – о поведении Данченкова: Можно было спокойно договориться, но люди хотели славы

Ранее арбитр, избитый бывшим футболистом, выразил недовольство решением суда.

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков прокомментировал заявление Никиты Данченкова, которого он избил во время матча любительских команд.

Напомним, после скандального инцидента рефери написал заявление в суд. По его итогам Широкова приговорили к 100 часам обязательных работ и денежному штрафу в размере 100 тысяч рублей.

«В принципе, ничего такого не совершено. Можно было спокойно договориться. Но люди хотели славы, она их еще будет преследовать. Не очень приятно, когда тебе все время говорят, что тебе правильно лицо набили», – цитирует бывшего игрока «РБ-Спорт».

источник: «РБ-Спорт»
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