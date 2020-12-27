Роналду – лучший игрок XXI века по версии Globe Soccer

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим футболистом XXI века по версии Globe Soccer.
Он занял первое место в списке, получив 38% голосов. На второй позиции – нападающий «Барселоны» Лионель Месси (24%). Третьим стал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%).
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Ранее стало известно, что лучшим игроком 2020 года признан футболист «Баварии» Роберт Левандовски, а звание лучшего тренера досталось наставнику мюнхенского гранда Хансу-Дитеру Флику.