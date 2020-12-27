Роналду – лучший игрок XXI века по версии Globe Soccer

Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)

Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.