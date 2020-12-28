«Атлетико» подпишет Милика в случае ухода из команды Диего Косты

Как утверждает AS, мадридская команда хочет приобрести форварда «Наполи» Аркадиуша Милика на замену Диего Косте, выразившем желание покинуть состав «матрасников» в январе.

Отмечается, что неаполитанцы просят за своего игрока 18 миллионов евро. Хотя контракт футболиста истекает будущим летом, и он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

Милик перешел в «Наполи» в августе 2016 года из «Аякса». В общей сложности он принял участие в 122 матчах, забил 48 голов и отдал пять ассистов. В текущем сезоне форвард не провел ни одной игры за команду согласно решению тренерского штаба.