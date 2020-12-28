«Фиорентина» заинтересована в подписании Кайседо

Нападающий «Лацио» Фелипе Кайседо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Calcio Mercato, 32-летнего эквадорца не устраивает текущее положение в команде – главный тренер «орлов» Симоне Индзаги больше доверяет место в стартовом составе Чиро Иммобиле, Хоакина Корреа и Ведата Мюрики.

Отмечается, в услугах нападающего заинтересована «Фиорентина», собирающаяся продать Патрика Кутроне.

Кайседо выступает за «Лацио» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах (пять – в стартовом составе), забив пять голов. В общей сложности на его счету 129 встреч за римлян, 29 забитых мячей и 15 результативных передач. Контракт игрока истекает летом 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.