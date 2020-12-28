«Крылья Советов» сыграют против «Сочи» на зимних сборах в Турции

Пресс-служба «Крыльев Советов» сообщила о том, что команда проведет три зимних сбора в Анталье (Турция) в рамках подготовки ко второй части сезона в Футбольной национальной лиги.

Отмечается, что самарский клуб проведет первый сбор с 9-го по 21 января 2021 года, второй – с 26 января по 7 февраля, а третий – с 11-го по 20 февраля.

Команда планирует отыграть 12 контрольных матчей. Пока известно о том, что соперниками станут «Сочи», «Чайка», а также сербский «Спартак».

Напомним, после 26 туров ФНЛ «Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 55 очков.