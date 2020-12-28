Илья Геркус: Правление Кикнадзе и Мещерякова стало образцом непрофессионализма

– Их правление стало образцом непрофессионализма и войдет во все учебники. Как не надо управлять клубом. Могут с лекциями выступать. Сейчас «Локомотив» на новом пути. Из тупика, в который заехал красно-зеленый состав, выход только один – вперед! И вверх в таблице. Именно этого искренне желаю в наступающем году болельщикам клуба, – написал Геркус в своем Telegram-канале.

Напомним, 23 декабря руководство железнодорожников официально сообщило о том, что Василия Кикнадзе на посту гендиректора клуба сменил Владимир Леонченко.

Что касается Мещерякова, то его место председателя совет директоров команды был назначен Александр Плутник.

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков по итогам 19 туров.