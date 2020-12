Вейналдум готов продолжить выступать за «Ливерпуль», если будет получать больше игрового времени

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум раздумывает над предложением руководства команды подписать новое соглашение, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 30-летний голландец может остаться в клубе в случае, если будет чаще попадать в основной состав. При этом футболист сообщил «мерсисайдцам», что сообщит о своем решении прежде, чем будет вести переговоры с другими командами.

Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 встреча, отличившись одним голом. В общей сложности на счету хавбека 208 встреч за англичан, в которых он забил 20 мячей и отдал 16 результативных передач. Его контракт истекает в конце июня 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов евро.

