Муса находится в шаге от перехода в «Галатасарай»

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса близок к подписанию контракта с «Галатасараем».

Как сообщает Fotomac, турецкий клуб хочет заключить с 28-летним нигерийцем двухлетнее соглашение с возможностью продления на один год. В данной сделке заинтересован лично главный тренер команды Фатих Терим.

Напомним, что Муса хорошо известен по выступлениям за ЦСКА, в составе которого он провел 184 матча и забил 61 гол. Вместе с армейцами нигериец трижды выигрывал чемпионат России, а также становился обладателем Кубка страны.

С августа 2018 по октябрь 2020 года Муса выступал за саудовский клуб «Аль-Наср». В данный момент форвард является свободным агентом.