«Интер» претендует на Ориги

По информации Corriere dello Sport, руководство «нерадзурри» считает 25-летнего бельгийца хорошим вариантом усиления атаки в январское трансферное окно. Миланский клуб рассчитывает, что успешности сделки поможет тот факт, что за команду выступает партнер форварда по сборной Бельгии – Ромелу Лукаку.

Сам футболист не против того, чтобы перейти в другой клуб и получать больше игрового времени и попасть в итоговую заявку национальной команды на чемпионат Европы-2020, который пройдет ближайшим летом.

Отмечается, что другим претендентом на игрока является другой представитель Серии А – «Фиорентина».

Ориги перешел в «Ливерпуль» в июле 2014 года. В общей сложности он провел за клуб 147 матчей, забил 35 голов и отдал 13 ассистов. Его контракт действует до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 16 миллионов евро.