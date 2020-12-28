ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 декабря 16:19
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Кержаков: За 15 матчей «Томь» только в двух играл смотрелась слабее соперника

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России возглавил команду из Томска 24 сентября.

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков пообщался с подписчиками на своей странице в инстаграме.

«У меня не было каких-то явных ожиданий, когда я попал в ФНЛ, – отметил Кержаков. – Сейчас вижу, как играют команды, какой здесь уровень судейства, организации, футболистов. Единственное, что могу сказать, как главный тренер: команда «Томь» практически никогда не уступала сопернику в игре. Это не бравада. Может, только два матча было, где мы слабее соперника смотрелись. Футбол состоит из ошибок, надо работать ментально и тактически, чтобы исправить ситуацию в весенний отрезок. Надеюсь, он сложится для нас удачнее.

Два сбора пройдут в Турции. Без возвращения домой проведем два подряд сбора по 12-14 дней. Соперников определим позже, но это будь команды выше уровнем, чем мы.

оверьте, каждый, кто находится в клубе, хочет, чтобы «Томь» играла как можно больше в атаку и забивала по несколько голов за игру. Мы понимаем, что сейчас забиваем слишком мало для высоких мест, мы требуем от нападающих чаще бить по воротам. Если есть возможность для удара — бей. Мы хорошо контролируем игру последнее время, владеем территориальным преимуществом, не хватает завершающего удара. Будем работать над уверенностью на последней стадии атаки.

Без мыслей о положительных эмоциях я бы не стал заниматься этим делом, мы недосчитались большого количества очков: где-то не реализовали свои моменты, где-то привезли себе сами. За эти 15 матчей, что я руковожу командой, мы только в одном или двух матчах явно уступили сопернику. Весь тренерский штаб и руководство полны оптимизма».

После 26 туров «Томь» занимает предпоследнее 21-е место, набрав 17 очков. Турнир возобновится в конце февраля.

источник: Instagram
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Авто для новичка: какую купить первую машину?Видео показательного номера Камилы ВалиевойЭтери Тутберидзе подвела итоги выступления своих учениц в ЧелябинскеРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвуменПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуЛарионов высказался после сенсационного поражения от Чехии
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика