Александр Кержаков: За 15 матчей «Томь» только в двух играл смотрелась слабее соперника

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков пообщался с подписчиками на своей странице в инстаграме.

«У меня не было каких-то явных ожиданий, когда я попал в ФНЛ, – отметил Кержаков. – Сейчас вижу, как играют команды, какой здесь уровень судейства, организации, футболистов. Единственное, что могу сказать, как главный тренер: команда «Томь» практически никогда не уступала сопернику в игре. Это не бравада. Может, только два матча было, где мы слабее соперника смотрелись. Футбол состоит из ошибок, надо работать ментально и тактически, чтобы исправить ситуацию в весенний отрезок. Надеюсь, он сложится для нас удачнее.

Два сбора пройдут в Турции. Без возвращения домой проведем два подряд сбора по 12-14 дней. Соперников определим позже, но это будь команды выше уровнем, чем мы.

оверьте, каждый, кто находится в клубе, хочет, чтобы «Томь» играла как можно больше в атаку и забивала по несколько голов за игру. Мы понимаем, что сейчас забиваем слишком мало для высоких мест, мы требуем от нападающих чаще бить по воротам. Если есть возможность для удара — бей. Мы хорошо контролируем игру последнее время, владеем территориальным преимуществом, не хватает завершающего удара. Будем работать над уверенностью на последней стадии атаки.

Без мыслей о положительных эмоциях я бы не стал заниматься этим делом, мы недосчитались большого количества очков: где-то не реализовали свои моменты, где-то привезли себе сами. За эти 15 матчей, что я руковожу командой, мы только в одном или двух матчах явно уступили сопернику. Весь тренерский штаб и руководство полны оптимизма».