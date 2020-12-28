Бывший главный тренер «Динамо» Новиков может возглавить «Нефтехимик»

Юрий Уткульбаев, скорее всего, покинет должность главного тренера «Нефтехимика», и клуб уже начал искать ему замену.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», в числе основных кандидатов – экс-наставник «Динамо» Кирилл Новиков, главный тренер «Текстильщика» Сергей Павлов и старший тренер «Томи» Владимир Казаков. Один из них подтвердил, что ему поступил звонок из Нижнекамска, но без конкретики.

В ноябре «Нефтехимик» потерпел шесть поражений, но перед зимним перерывом 5 декабря обыграл «Томь» дома со счетом 2:0.

Нижнекамская команда занимает восьмое место в ФНЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.