Санчес восстановился после травмы бедра

Нападающий «Интера» Алексис Санчес близок к тому, чтобы возобновить тренировки в общей группе.

По информации La Gazzetta dello Sport, 32-летний чилиец восстановился от травмы приводящей мышцы бедра и присоединится к тренировочному процессу «нерадзурри» 30-го или 31 декабря.

Тем самым, футболист может оказаться в заявке на матч 15-го тура чемпионата Италии против «Кротоне», который состоится 3 января.

В нынешнем сезоне на счету форварда 14 проведенных встреч, в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Его команда занимает второе место в турнирной таблице, набрав 33 очка.