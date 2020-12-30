«Милан» и «ПСЖ» поборются за форварда «Кристал Пэлас» Заа

По информации The Sun, 28-летнего ивуарийца хотят пригласить в свои ряды «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Отмечается, что интерес парижан объясняется тем, что в ближайшее время команду должен возглавить Маурисио Почеттино, желавший приобрести вингера во время его работы в «Тоттенхэме».

В свою очередь «Милан» нуждается в усилении атакующей линии в связи с борьбой за чемпионство в Италии.

Заа выступает за «Кристал Пэлас» с февраля 2015 года. В нынешнем сезоне он отыграл 14 матчей в АПЛ, забил 8 голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.