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30 декабря 15:00

Хедира станет игроком «Эвертона» в январе

Центральный полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира находится в шаге от перехода в один из клубов Английской премьер-лиги.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, в данный момент 33-летний немец ведет переговоры с «Эвертоном». В данной сделке заинтересован лично главный тренер команды Карло Анчелотти, ранее работавший с игроком в «Реале».

Сам футболист выразил желание продолжить свою карьеру в чемпионате Англии. Ожидается, что хавбек окажется в составе «ирисок» на правах свободного агента.

Хедира выступает за «Ювентус» с июля 2015 года. За итальянский клуб он отыграл 145 матчей, забил 21 гол и отдал 13 ассистов. Вместе с «бьянконери» он стал пятикратным победителем серии А.

источник: «Советский спорт»
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