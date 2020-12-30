«Интер» готов выплатить за Де Пауля 25 миллионов евро

Как сообщает Football Italia, руководство «нерадзурри» готово зимой заплатить за 26-летнего аргентинца 25 миллионов евро.

Главная проблема данной сделки состоит в том, что клуб из Удине рассчитывает получить всю сумму сразу, а миланцы хотят взять игрока в аренду на 18 месяцев с обязательным выкупом.

Ранее футболистом интересовались «Зенит» и «Лидс».

Де Пауль перешел в «Удинезе» в июле 2016 года из «Валенсии» за три миллиона евро. В общей сложности он принял участие в 161 матче, забил 28 голов и отдал 28 ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2024-го.

В составе сборной Аргентины полузащитник провел 19 встреч.