«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Норвича» Ааронса

По информации The Daily Express, «красные дьяволы» рассматривают 20-летнего англичанина в качестве достойного конкурента Аарону Ван-Биссаке на фланге обороны.

Ранее футболиста хотели приобрести «Бавария», «Барселона», «Арсенал» и «Тоттенхэм», однако сам игрок принял решение провести еще один сезон в составе «канареек».

Ааронс является воспитанником «Норвича». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах, отметившись одним голом и тремя ассистами. Его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.