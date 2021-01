Эрик Ламела: Мне стыдно за то, что подвел людей

«Я хочу извиниться за решение, которое принял на Рождество и о котором глубоко сожалею. Обдумав случившееся, я осознал важность своих действий и их влияние на остальных. Я искренне благодарен всем, кто усердно работает над нашей безопасностью, и мне стыдно осознавать, как я подвел людей», - написал Ламела в своем твиттере.

Ранее в социальных сетях появились фотографии игроков «Тоттенхэма»: Серхио Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламела, а также хавбека «Вест Хэма» Мануэля Лансини, находившихся в одном помещении с другими людьми на рождественской вечеринке. При этом, согласно мерам безопасности в Лондоне было запрещено встречать Рождество с другими людьми, если только они не проживают под одной крышей.

I want to apologise for a decision I made over Christmas which I deeply regret. On reflection I understand the seriousness of my actions and the impact it has on others.

I am truly thankful to everyone working hard to keep us safe and I feel ashamed knowing I’ve let people down.