«МЮ» отказался от Санчо и хочет пригласить Холанда

Как сообщает Mirror, «Манчестер Юнайтед» больше не претендует на хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Согласно источнику, англичане отказались от его трансфера из-за финансовых условий. Отмечается, что сумма сделки, включая агентские выплаты, составит 250 млн евро.

При этом уточняется, что «красные дьяволы» сосредоточились на приобретении другого игрока «шмелей» – форварда Эрлинга Холанда.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний норвежец отыграл 14 матчей, забил 17 голов и отдал три голевых паса. Его контракт с немецким клубом действует до 30 июня 2024 года, а трансферный лист оценивается в 100 млн евро.