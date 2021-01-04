Тиаго Силва: Уровень игры «Манчестер Сити» показал, к чему должен стремиться «Челси»

Защитник «Челси» Тиаго Силва после поражения от «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ (1:3) признался, что не понимает, в чем причина неудачного выступления лондонцев в последнее время.

В последних шести матчах чемпионата Англии «синие» потерпели четыре поражения.

«Первый тайм матча с «Сити» был болезненным для нас, потому что уровень игры горожан показал, к чему мы должны стремиться.

Я не понимаю, что не так с «Челси». Если я пойму в чем дело, то смогу дать несколько советов. Нам нужно усерднее работать и быть сильнее как команда», — цитирует бразильца RMC Sport.

После 17 матчей лондонцы набрали 26 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лидирующие в чемпионате «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» имеют в своем активе по 33 очка после 16 игр.