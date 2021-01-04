Пять футболистов «Баварии» вошли в символическую сборную 2020 года по версии L’Equipe

Французское издание L’Equipe составило символическую сборную по итогам 2020 года.
В команду вошли сразу пять представителей «Баварии»: вратарь Мануэль Нойер, защитник Альфонсо Дэвис, полузащитники Тьяго Алькантара (перешедший в «Ливерпуль») и Йосуа Киммих, а также нападающий Роберт Левандовски.
Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Мануэль Нойер («Бавария», Германия);
Защитники: Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия);
Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария» / «Ливерпуль», Испания), Йосуа Киммих («Бавария», Германия), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия), Неймар («ПСЖ», Бразилия);
Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).
Équipe type Monde 2020 : avec 5 joueurs le Bayern Munich est le club le plus représenté https://t.co/AkW37IXu2z pic.twitter.com/v62qPCtfFg— L'ÉQUIPE (@lequipe) January 4, 2021
Добавим, что в прошлом сезоне «Бавария» выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.