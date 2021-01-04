«Тамбов» не будет заявляться в РПЛ и ФНЛ, но может переехать в Саранск

По информации Sportbox, «Тамбов» в следующем году не будет подавать заявку для участия в РПЛ или в ФНЛ.

При этом тамбовская команда может сменить прописку и летом стать ФК «Саранск». Как сообщает издание, это произойдет, если в «Тамбове» закроют все долги.

Также отмечается, что спортивный директор Павел Худяков после окончания сезона займет должность гендиректора «Кубани».

Ранее Худяков рассказал, что клуб может сменить название по окончании сезона.

Добавим, что после 19 туров российской премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.