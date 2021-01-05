«Рома» готова зимой приобрести защитника «Лилля» и сборной Турции Челика

Правый защитник «Лилля» Зеки Челик входит в сферу интересов «Ромы».

Как сообщает Sky Sport Italia, руководство «волков» рассматривает 23-летнего турка в качестве усиления правого фланга обороны. Отмечается, что французская сторона хочет получить за этот трансфер 15 миллионов евро. Сделка может состояться в январе.

Челик выступает за «Лилль» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за клуб 83 матча, забил три гола и отдал десять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Турции футболист отыграл 18 встреч (2 гола).