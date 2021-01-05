«Бавария» хочет подписать защитника «Рединга» Ричардса

Левый защитник «Рединга» Омар Ричардс может оказаться в чемпионате Германии.

Как сообщает The Telegraph, мюнхенский клуб уже проинформировал английскую сторону о том, что в скором времени они хотят провести переговоры с 22-летним англичанином.

Ожидается, что игрок станет заменой Давиду Алабе, который близок к уходу из стана баварцев ближайшим летом.

Ричардс является воспитанником академии «Рединга». В составе взрослой команды он провел 83 матча, забил три гола. Его нынешнее соглашение с командой рассчитано до 30 июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в два миллиона евро.