«Аякс» рассматривает вариант с возвращением Эриксена

Согласно информации Sky Sport Italia, миланский клуб выставил 28-летнего датчанин на трансфер и ждет предложения по игроку. Отмечается, что помимо амстердамцев за ситуацией вокруг футболиста следит «Вулверхэмптон», однако до официальных переговоров пока не дошло.

Также хавбека хочет подписать «Пари Сен-Жермен», который недавно возглавил Маурисио Почеттинно, ранее работавший с игроком в «Тоттенхэме».

Эриксен присоединился к «Интеру» в январе 2020 года, подписав четырехлетний контракт. В текущем сезоне на его счету 12 матчей, в которых он не отметился результативными действиями.