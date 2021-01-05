«Рубину» интересен полузащитник «Ахмата» Харин

По информации Sport24, казанский клуб рассматривает 25-летнего россиянина в качестве усиления состава в зимнее трансферное окно. Руководство привлекает универсализм футболиста – полузащитник способен сыграть на обоих флангах как атаки, так и защиты.

Напомним, что Харин стал игроком «Ахмата» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2022-го.

Ранее хавбек защищал цвета эстонских «Левадии» и «Таллина».