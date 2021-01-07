«Ливерпуль» заинтересован в подписании Рамоса

Центральный защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как утверждает El Chiringuito, 34-летний испанец все больше склоняется к тому, чтобы покинуть стан «сливочных» нынешним летом, когда у него истечет контракт с командой. В связи с этим футболиста хочет подписать «Ливерпуль», намеренный усилить свою оборонительную линию.

Еще один кандидатом на покупку игрока является «Ювентус».

Рамос выступает за «Реал» с августа 2005 года. За это время он принял участие в 666 матчах, забил 100 голов и отдал 40 ассистов. Вместе с клубом он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а также пять раз выигрывал чемпионат Испании.