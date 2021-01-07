«Аякс» хочет приобрести форварда «Вест Хэма» Аллера

Нападающий «Вест Хэма» Себастьен Аллер входит в сферу интересов «Аякса».

Согласно информации L'Equipe, амстердамский клуб считает 26-летнего ивуарийца подходящим кандидатом на усилении своей атакующей линии в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что английская сторона попросит за своего игрока 25 миллионов евро.

Аллер перешел в «Вест Хэм» в июле 2019 года из «Айнтрахта», подписав пятилетний контракт. В общей сложности он провел за клуб 53 матча, забил 14 голов и отдал три ассиста.

Ранее форвард выступал за «Утрехт» и «Осер». В составе сборной Кот-д'Ивуара он провел две встречи (1 гол).