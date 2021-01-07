Рой Кин: Пока Фернандеш не приносит титулы «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин оценил игру полузащитника «красных дьяволов» Бруну Фернандеша в полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ман Сити» (0:2).

– На протяжении последних месяцев Бруну очень сильно хвалили, сравнивая с таким игроком, как Эрик Кантона. Однако француз выигрывал трофеи. В игре с «Сити» Фернандеш действительно мало что сделал. Лучшие игроки возникают после таких важных матчей.

Вероятно, «МЮ» должен приобрести пару-тройку футболистов с менталитетом победителей – возможно именно тогда команда получит необходимый импульс для того, чтобы завоевывать трофеи, – сказал Кин в эфире Sky Sports.

Напомним, что 26-летний Фернандеш выступает за «Юнайтед» с января 2020 года. В общей сложности он принял участие в 47 матчах, забил 27 голов и отдал 17 ассистов.