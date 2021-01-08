«Ливерпуль» и Вейналдум не могут договориться об условиях нового контракта

Полузащитник Джорджиньо Вейналдум отказывается подписывать новый контракт с «Ливерпулем».

Как сообщает The Athletic, голландец хочет остаться в английском клубе, но его не устраивают условия, предложенные мерсисайдцами. По информации источника, хавбек хочет получить контракт на длительный срок со значительным увеличением зарплаты. «Ливерпуль», в свою очередь, не готов предложить длительное соглашение 30-летнему футболисту.

Напомним, что Вейналдум выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел 24 матча и забил один гол.