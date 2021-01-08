Источник: Клубы Серии А интересуются Кокориным

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин близок к тому, чтобы покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.
Согласно информации «Матч ТВ», в услугах 29-летнего россиянина заинтересованы «Рома», «Фиорентина» и «Болонья». Однако пока официального предложения руководству красно-белых не поступало.
Напомним, Кокорин перешел в «Спартак» в августе 2020 года на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. На счету форварда два гола и два ассиста в десяти матчах.
Ранее появилась информация, что нападающий может вернуться в «Сочи».
источник: Телеканал «Матч ТВ»