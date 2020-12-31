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31 декабря 14:40
автор: Артур Гичунцев

Источник: «Сочи» начал переговоры со «Спартаком» о трансфере Кокорина

Ранее сообщалось, что 29-летний форвард будет продан этой зимой.

Руководство «Сочи» хочет вернуть российского нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», – сообщил источник.

Напомним, Кокорин подписал контракт со «Спартаком» в августе 2020 года. Что касается его карьеры в «Сочи», то он выступал за черноморский клуб с февраля по июль 2020 года. На его счету 10 матчей, семь голов и три голевых паса.

источник: Чемпионат.com
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