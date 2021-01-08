Милик может перейти в «Марсель» за 10 миллионов евро

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, руководство неаполитанцев согласно снизить свои требования по продаже 26-летнего поляка и готова отпустить игрока в «Марсель» за десять миллионов евро. Ранее французская сторона предложила за форварда восемь миллионов.

Сам футболист планирует отработать контракт с итальянцами до конца и уйти из клуба этим летом на правах свободного агента, чтобы затем перейти в «Ювентус» или «Интер».

Милик перешел в «Наполи» в августе 2016 года из «Аякса». В общей сложности он принял участие в 122 матчах, забил 48 голов и отдал пять ассистов. В текущем сезоне форвард не провел ни одной игры за команду согласно решению тренерского штаба.