«Тоттенхэм» рассматривает вариант с арендой Перишича

Фланговый полузащитник «Интер» Иван Перишич близок к уходу из клуба в январе.

Согласно информации Foot Mercato, 31-летний хорват входит в сферу интересов «Тоттенхэма». Отмечается, что лондонцы хотят арендовать хавбека до конца сезона.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб хочет совершить обмен с другой английской командой – Челси. В сделку должен быть включен Перишич, а в обратном направлении отправится левый защитник Маркос Алонсо.

Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, в которых он забил два гола и отдал три ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.