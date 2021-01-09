Ханс-Дитер Флик: «Боруссия» хорошо играла на контратаках и воспользовалась нашими ошибками в обороне

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Германии, в котором его команда в гостях уступила менхенгладбахской «Боруссии» со счетом 2:3.

Отметим, что по ходу встречи мюнхенцы вели по ходу встречи в два мяча после точных ударов Роберта Левандовски и Леона Горетцка. Однако хозяева смогли забить трижды усилиями Йонаса Хофманна, оформившего дубль, и Флориана Нойхауса.

– Соперник был очень эффективен и воспользовался практически всеми нашими ошибками в обороне. В первые 30 минут игры мы хорошо себя проявляли и контролировали матч. Но к сожалению, после того, как мы пропустили третий гол, нам не удалось вернуться в игру.

Поражения – это часть футбола. Безусловно, мы разочарованы результатом. «Гладбах» отлично закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом, – цитирует Флика официальный сайт «Баварии».

Напомним, мюнхенцы не проигрывали в Бундеслиге на протяжении 12 матчей кряду. На данный момент «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 33 очка.