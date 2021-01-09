Сергей Кирьяков: Азмун в «Боруссии»? Сейчас очень мало игроков из РПЛ уходят в сильные лиги

Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал слухи о том, что нападающий «Зенита» Сердар Азмун может этой зимой перейти в дортмундскую «Боруссию».

Отметим, что сумма сделки 26-летнего иранца составит около 20 миллионов евро.

– Трудно сказать, подойдет ли Азмун «Боруссии». Все-таки в Бундеслиге футбол намного быстрее и агрессивнее, чем в России. Если он сделает такой шаг, то, конечно, его надо приветствовать. Но, мне кажется, вряд ли. Как показывает практика, мало игроков у нас уезжают в сильные чемпионаты. Зачастую более комфортная жизнь на футбольном поле и за его пределами все-таки перевешивают, – цитирует Кирьякова Rusfootball.info.

Азмун выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В общей сложности он принял участие в 74 матчах, забил 44 гола и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.