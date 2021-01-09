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09 января 10:35

Ташуев официально возглавил «Чайку»

1 января команду покинул Магомед Адиев

Официальный сайт «Чайки» сообщил о том, что Сергей Ташуев занял пост главного тренера команды.

Отмечается, что 62-летний специалист был представлен футболистам и персоналу. Таким образом, наставник будет готовить клуб к оставшейся части сезона. Сегодня состоится его первая тренировка с командой.

Ранее Ташуев тренировал «Краснодар», нальчикский «Спартак», «Анжи» и «Кубань». Его последним место работы был солигорский «Шахтер», вместе с которым он выиграл Кубок Белоруссии.

После 26 туров ФНЛ «Чайка» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

источник: ФК «Чайка»
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