Мхитарян продлит контракт с «Ромой» до лета 2022 года

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство «волков» договорилось с 31-летним армянином по поводу продления контракта до 30 июня 2022 года. Таким образом, игрок не станет свободным агентом этим летом.

Напомним, хавбек перешел в итальянский клуб в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче, забил девять голов и отдал девять ассистов.

После 16 туров Серии А «Рома» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

