Гранат отправился на первый зимний сбор в составе «Торпедо»

Пресс-служба «Торпедо» объявила состав команды, которая отправится на первый зимний тренировочный сбор, который пройдет на юге России с 9-го по 21 января.

По информации источника, просмотр в московский клуб пройдет экс-игрок сборной России Владимир Гранат, в данный момент пребывающий в статусе свободного агента.

По итогам сбора руководства команды примет решение, подписывать ли контракт с 33-летним футболистом.

Напомним, Гранат находится без клуба с августа 2020 года, когда у него истекло соглашение с «Рубином». Ранее он выступал за «Динамо», «Ростов», «Спартак» и «Сибирь». За сборную России защитник отыграл 13 встреч (1 гол).

После 26 туров «Торпедо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. От прямой путевки в РПЛ команду отделяют три очка.