«Ювентус» намерен арендовать 19-летнего вингера «Нанта» Дабо с правом выкупа

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, руководство туринцев хочет подписать 19-летнего француза на правах аренды с правом последующего выкупа.
Отмечается, что сделка должна быть официально оформлена 11 января. Сперва игрок присоединится к молодежной команде «бьянконери».
Дабо является воспитанником академии «Нанта». В нынешнем сезоне он принял участие в пяти матчах второй команды, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро.
#Juventus, un altro giovane: vicino l'arrivo in prestito del 2001 Dabo del Nanteshttps://t.co/VajA5AM4jW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 8, 2021