Себастьян Шиманьски: Я удивился, услышав, что Тетрашвили обвинил меня в симуляции

Напомним, что инцидент произошел в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги между бело-голубыми и тамбовчанами. На 57-й минуте встречи Тетрашвили наступил на ногу лежащему на газоне 21-летнему поляку, за что получил прямую красную карточку, а затем четырехматчевую дисквалификацию.

– С удивлением прочитал слова игрока «Тамбова» о том, что он хотел меня наказать за симуляцию и что в этой ситуации он единственный, кто является пострадавшим. Посмотрите любой матч с моим участием – я регулярно получаю по ногам, но всегда продолжаю играть и никогда не симулирую.

Не мое дело давать оценки коллегам, хотя в этом случае, на мой взгляд, все очевидно. У каждого взрослого человека свое воспитание, свои ценности. Я думаю, что извинения больше нужны тем, кто видел его поступок и прочитал его интервью, – приводит слова Шиманьски Sport24.

В нынешнем сезоне на счету польского хавбека 18 матчей в рамках чемпионата России, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 19 туров.