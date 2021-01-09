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09 января 14:35

Себастьян Шиманьски: Я удивился, услышав, что Тетрашвили обвинил меня в симуляции

Атакующий полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски выразил свое мнение по поводу высказываний защитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили в свой адрес, где его обвинили в симуляции во время очной встречи.

Напомним, что инцидент произошел в матче 13-го тура Российской Премьер-лиги между бело-голубыми и тамбовчанами. На 57-й минуте встречи Тетрашвили наступил на ногу лежащему на газоне 21-летнему поляку, за что получил прямую красную карточку, а затем четырехматчевую дисквалификацию.

– С удивлением прочитал слова игрока «Тамбова» о том, что он хотел меня наказать за симуляцию и что в этой ситуации он единственный, кто является пострадавшим. Посмотрите любой матч с моим участием – я регулярно получаю по ногам, но всегда продолжаю играть и никогда не симулирую.

Не мое дело давать оценки коллегам, хотя в этом случае, на мой взгляд, все очевидно. У каждого взрослого человека свое воспитание, свои ценности. Я думаю, что извинения больше нужны тем, кто видел его поступок и прочитал его интервью, – приводит слова Шиманьски Sport24.

В нынешнем сезоне на счету польского хавбека 18 матчей в рамках чемпионата России, в которых он забил один гол и отдал пять ассистов. Его команда занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков по итогам 19 туров.

источник: Sport24.ru
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