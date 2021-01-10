Паулу Фонсека: В матче против таких команд, как «Интер», нельзя отдыхать на поле

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека подвел итоги матча 17-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:2).

«Мы здорово провели первый тайм, а первые двадцать минут второй половины провалили, пропустив два гола, после чего вновь стали собой.

К сожалению, эти 15-20 минут стали роковыми. Мы должны показывать одинаковый уровень футбола весь матч, потому что нельзя допускать ошибки или отдыхать на поле против соперника такого уровня», - цитирует Фонсеку DAZN.

Напомним, встреча «Рома» - «Интер» завершилась вничью 2:2. Римляне ушли от поражения на 86-й минуте матча.

Команды занимают второе-третье места в турнирной таблице. В активе «Интера» стало 37 очков, у «Ромы» - 34.