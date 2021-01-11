ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига окончен Арминия 1 Герта 0
Кубок Англии окончен Марин 0 Тоттенхэм Хотспур 5
Италия - Серия А окончен Фиорентина 1 Кальяри 0
Бразилия - Серия А окончен Сан-Паулу 0 Сантос 1
Бразилия - Серия А окончен Фламенго 0 Сеара 2
Италия - Серия А окончен Ювентус 3 Сассуоло 1
Кубок Англии окончен Ньюпорт Каунти 1 Брайтон энд Хоув Альбион 1
Испания - Примера окончен Вальядолид 0 Валенсия 1
Бразилия - Серия А окончен Интернасьонал 1 Гояс 0
Бразилия - Серия А окончен Атлетико Гояниенсе 1 Баия 1
Бразилия - Серия А не начался Васко да Гама 0 Ботафого 0
11 января 07:15

Оле-Гуннар Сульшер: Возможное чемпионство «Манчестер Юнайтед»? Сейчас даже не середина сезона

9 января его команда минимально обыграла «Уотфорд» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в преддверии перенесенного матча первого тура чемпионата Англии с «Бернли», запланированного на 12 января, поделился своим мнением по поводу шансов на чемпионство «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

Отметим, что на данный момент «манкунианцы» занимают второе место в турнирной таблице. При этом команда набрала столько же очков, что и лидер турнира – «Ливерпуль». Но у подопечных Сульшера на один сыгранный матч меньше.

– Сейчас даже не середина сезона. Каждая встреча в АПЛ является испытанием и тестом для нас. Сейчас – это «Бернли», затем – «Ливерпуль» и «Фулхэм». Думаю, что мало кто будет вспоминать каким образом выглядел турнирный расклад в январе. В данный момент моя команда правильно отреагировала на поражение от «Ман Сити» в Кубке, победив «Уотфорд». Безусловно, мы хотим вновь набрать хорошую форму, – цитирует Сульшера Goal.

источник: Goal.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Все канадские клубы НХЛ получили разрешения от властейВ результате крушения самолета в Ленобласти погибли три человека"Витязь" разделался с "Сочи"8 лет в одиночке: как любимчик Лобановского стал уголовником"Это безумие!" Шведский биатлонист не стал молчатьСекреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Губерниев послал хейтеров после победы российских биатлонистов
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от победы российской сборной в смешанной эстафете в Оберхофе.
«Спартак» перехватил Хендрикса у «Специи». А разговоров, будто в Москву едет новый Халк
«Спартак» покупает 26-летнего голландского опорника из ПСВ Йоррита Хендрикса. Игрока весьма средненького и со смутными перспективами раскрыться в чемпионате России.
Россия выиграла смешанную эстафету: Губерниеву не придется есть ботинок
Долгожданная победа к российским биатлонистам пришла на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
СКА – ЦСКА: сумеют ли питерцы избежать четвертого поражения подряд? Прогноз на матч КХЛ
«Плеймейкер» представляет матч Континентальной хоккейной лиги, в котором питерский СКА примет на своем льду 10 января 2021 года московский ЦСКА.
Алексей Емелин: Нормально, что теперь делю функции капитана с Ковальчуком
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин дал интервью «Плеймейкеру» после домашней победы над магнитогорским «Металлургом» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Швейцарцы заподозрили российских лыжников в допинге, норвежцы призывают вернуть российских биатлонистов
Швейцарское издание Blick разразилось публикацией, вызвавшей бурю эмоций в лыжном мире.
Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк
Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.
«Боруссия» в гостях у «Лейпцига», «Арсенал» против «Ньюкасла». Прогнозы на Топ-5 событий 9 января 2021 года
«Плеймейкер» представляет события из мира спорта, которые вызовут наибольший интерес у болельщиков в предстоящие сутки.
«Ливерпуль» не поступил с ковидной «Астон Виллой» как «Сочи» – с «Ростовом»
Мерсисайдцы одержали крупную победу (4:1) над резервным составом «Астон Виллы» в Кубке Англии, но не стали устраивать ответный разгром после октябрьского фиаско (2:7) в АПЛ.
Дзюба – звезда стендапа, Оздоев – политиканище, Жирков – герой-панфиловец
YouTube-канал сборной России порадовал на Рождество любителей футбола забавным опросом игроков сборной.

Футбол. «Боруссия» купит Азмуна? АПЛ против обнимашек. Хоккей. «Динамо» Минск vs «Динамо» Рига

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика