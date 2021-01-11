Оле-Гуннар Сульшер: Возможное чемпионство «Манчестер Юнайтед»? Сейчас даже не середина сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер в преддверии перенесенного матча первого тура чемпионата Англии с «Бернли», запланированного на 12 января, поделился своим мнением по поводу шансов на чемпионство «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.

Отметим, что на данный момент «манкунианцы» занимают второе место в турнирной таблице. При этом команда набрала столько же очков, что и лидер турнира – «Ливерпуль». Но у подопечных Сульшера на один сыгранный матч меньше.

– Сейчас даже не середина сезона. Каждая встреча в АПЛ является испытанием и тестом для нас. Сейчас – это «Бернли», затем – «Ливерпуль» и «Фулхэм». Думаю, что мало кто будет вспоминать каким образом выглядел турнирный расклад в январе. В данный момент моя команда правильно отреагировала на поражение от «Ман Сити» в Кубке, победив «Уотфорд». Безусловно, мы хотим вновь набрать хорошую форму, – цитирует Сульшера Goal.