«Тоттенхэм» отказался отдавать Уинкса в аренду в «Валенсию» до конца сезона

Как сообщает The Daily Mail, 24-летнего англичанина желает подписать «Валенсия», обратившаяся к английской команде по поводу аренды игрока до конца текущего сезона. В данной сделке заинтересован лично главный тренер испанцев Хави Грасия.

Отмечается, что «шпоры» ответили отказом на первое предложение «летучих мышей». Стороны продолжают переговоры.

Сам футболист намерен уйти из команды в январе, чтобы повысить свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2020.

В нынешнем сезоне на счету Уинкса 16 проведенных матчей в составе «Тоттенхэма», в которых он забил один гол и отдал один ассист. Чаще всего хавбек попадает в стартовый состав на матчи Лиги Европы. В АПЛ он отыграл только семь встреч.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.