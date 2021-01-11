Ятченко стал игроком «Акрона»

Отмечается, что 34-летний россиянин поможет тольяттинскому клубу во второй части сезона первенства Футбольной национальной лиги. О сроках контракта пока неизвестно.

Последней командой в карьере Ятченко был карагандинский «Шахтер», в составе которого он выступал с февраля 2020 года. В России он защищал цвета «Крыльев Советов», «Ахмата», «Спартака» из Нальчика и «Енисея». В рамках РПЛ игрок провел 248 матчей, забил четыре гола и отдал семь ассистов.

После 26 туров «Акрон» занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 22 очка. От спасительной 16-й строчки команда отстает на шесть очков.